F1, GP Russia 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi, 29 settembre, ci saranno le qualifiche del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sochi ci attende un time-attack palpitante in cui Ferrari e Mercedes si contenderanno la pole. Sebastian Vettel ha la necessità di partire il più avanti possibile per centrare la vittoria ed aprire un campionato che sembra essere in favore di Lewis Hamilton. Le indicazioni delle prove libere del venerdì non sono state così confortanti per la Rossa: le PL2 dominate da Lewis e Valtteri Bottas parlano chiaro. Tuttavia è oggi che si farà sul serio e il Cavallino Rampante vorrà e dovrà rispondere presente se non vorrà ammainare la propria bandiera prima del tempo.

Il sabato del Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), per cui anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire gli eventi su smartphone, pc o tablet. Sarà prevista una replica anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo delle qualifiche di Sochi.

PROGRAMMA COMPLETO GP RUSSIA 2018

Sabato 29 settembre

ore 11.00-12.00 Prove libere 3

ore 14.00-15.00 Qualifiche

Repliche qualifiche:

su TV8: ore 20.00

su SkySportF1: ore 16.00, 19.00, 20.45, 22.15, 00.00, 01.45













