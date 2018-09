F1, GP Italia Monza 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 2 settembre si disputa il GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1 che come da tradizione si corre sullo storico tracciato di Monza. Sul circuito brianzolo andrà in scena una gara davvero fondamentale per le sorti dell’intero campionato: la corsa verso il titolo iridato è entrata nel vivo, si preannuncia una domenica davvero bestiale con la serratissima lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Dopo il testa a testa vissuto a Spa, vinto nettamente dal tedesco, oggi andrà in scena una nuova battaglia campale nella corsa verso il titolo iridato: il pilota della Ferrari deve recuperare 17 punti di distacco dal britannico della Mercedes, non sono più ammessi errori e ogni manovra potrebbe essere determinante.

Il confronto diretto tra Ferrari e Mercedes procede a grandi sportellate, ci sarà da divertirsi anche in occasione del GP Italia Monza 2018. Da tenere in forte considerazione anche le secondo guide Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, senza dimenticarsi delle Red Bull e di altri possibili outsider. L’incognita meteo aleggia sempre su Monza vista la quantità di pioggia caduta tra venerdì e sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Sono state riportate anche tutte le indicazioni per seguire la gara di Monza in diretta tv e streaming.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

15.10 GP Italia 2018 – Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERE LA GARA DI MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Italia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La gara di Monza sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e su Rai Uno.

Per quanto riguarda lo streaming: diretta su Sky Go, su Rai Play e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













