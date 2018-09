Sampdoria-Napoli, terza giornata Serie A: orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Vincere per restare a punteggio pieno e arrivare alla sosta con tre prestigiosi scalpi. Questa è la missione del Napoli, che stasera, domenica 2 settembre, affronterà la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova per andare a caccia del bottino pieno contro un avversario ferito dalla sconfitta rimediata a Udine, ma dotato di mezzi tecnici e morali per dare fastidio a qualsiasi avversario. Il nuovo corso targato Ancelotti sembra iniziato sotto i migliori auspici per il club partenopeo, che nelle prime due gare contro Lazio e Milan si è esaltato portando a casa i tre punti in rimonta e mettendo in mostra grinta e talento da vendere. Insigne, Allan e Mertens sono già al top della forma, mentre Zielinski si è reinventato bomber, in attesa che Hamsik trovi il giusto feeling nella nuova veste di regista. Sul fronte opposto, però, Giampaolo si avvale delle giocate di Saponara e del grande ex Quagliarella per creare imbarazzo alla difesa ospite e provare a giocare un brutto tiro agli avversari.

Ancelotti si affiderà al 4-3-3 con Ospina preferito a Karnezis tra i pali, Koulibaly e Chiriches al centro della difesa, Hysaj e Mario Rui (in ballottaggio con Luperto) sulle corsie esterne. Diawara dovrebbe rimpiazzare Hamsik in cabina di regia, mentre Allan e Zielinski saranno le due mezz’ali, in appoggio al tridente composto dal neo acquisto Verdi e da Mertens e Insigne. Giampaolo, invece, punterà sul 4-3-1-2 con Colley e l’ex Tonelli davanti ad Audero e con i due terzini Bereszynski e Murru. In mediana agiranno Linetty, Ekdal e Jankto, mentre Saponara sarà il trequartista alle spalle delle due punte Quagliarella e Caprari.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Sampdoria e Napoli:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Saponara; Quagliarella, Caprari. All.: Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Milik, Insigne. All.: Ancelotti.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.30. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport, ma il match sarà visibile anche in diretta streaming su pc, smartphone o tablet attraverso l’applicazione SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Serie A 2018-2019 – Domenica 2 settembre

Stadio Luigi Ferraris, ore 20.30: Sampdoria-Napoli (diretta tv su Sky Sport)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto di Gianfranco Carrozza