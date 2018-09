F1, GP Italia Monza 2018: la griglia di partenza della gara. Orario d’inizio e come vederla in tv

Kimi Raikkonen in pole position, Sebastian Vettel in seconda piazza per una prima fila tutta Ferrari, alle loro spalle Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con le due Mercedes. Questa è la griglia di partenza del GP d’Italia 2018 per quanto riguarda le prime posizioni: sul circuito di Monza andrà in scena una vera e propria battaglia, la gara più veloce dell’anno regalerà grandi emozioni e si preannuncia davvero spettacolare, tutto può succedere anche perché il cielo si è annuvolato e il rischio pioggia non è più così remoto. Il tedesco della Ferrari vuole recuperare su Hamilton in ottica classifica generale, il compagno di squadra proverà a scortarlo: molto si deciderà in partenza e tutto si deciderà sui dettagli, prevista una sola sosta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Sono state riportate anche tutte le indicazioni per seguire la gara di Monza in diretta tv e streaming.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

15.10 GP Italia 2018 – Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERE LA GARA DI MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Italia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La gara di Monza sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e su Rai Uno.

Per quanto riguarda lo streaming: diretta su Sky Go, su Rai Play e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













