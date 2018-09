F1, GP Italia Monza 2018: a che ora comincia la gara? Il programma e su che canali vederla in tv

Il via del GP d’Italia 2018 è previsto per le ore 15.10: sullo storico circuito di Monza andrà in scena una gara fondamentale per le sorti del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato brianzolo dove può succedere davvero di tutto anche perché il cielo si fa sempre più minaccioso. La Ferrari sogna la doppietta con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel (magari col tedesco davanti) ma Lewis Hamilton è minaccioso alle spalle: la corsa verso il titolo iridato è sempre più nel vivo, non sono più ammessi errori e oggi pomeriggio capiremo qualcosa in più nella volata mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Sono state riportate anche tutte le indicazioni per seguire la gara di Monza in diretta tv e streaming.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

15.10 GP Italia 2018 – Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERE LA GARA DI MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Italia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La gara di Monza sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e su Rai Uno.

Per quanto riguarda lo streaming: diretta su Sky Go, su Rai Play e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













