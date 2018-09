F1, GP Italia Monza 2018: gara. Programma, orario e tv

Il weekend del GP d’Italia 2018 giungerà all’epilogo più atteso domani, domenica 2 settembre, con la 14esima gara della stagione del Mondiale di F1. La corsa scatterà alle ore 15.10 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 per la prima volta quest’anno. I tifosi italiani che hanno riempito le tribune dell’autodromo sin dal venerdì proveranno a spingere le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen in una gara che si preannuncia molto equilibrata ed accesa nella lotta per la vittoria. Kimi Raikkonen partirà dalla pole position davanti al compagno di squadra Vettel, mentre il leader del Mondiale Lewis Hamilton condividerà la seconda fila con il finlandese Valtteri Bottas.

Di seguito il programma completo della domenica del GP d’Italia, con l’orario d’inizio della gara di Formula Uno ed i canali in cui verrà trasmessa. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky (canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1), su TV8 e su Rai 1 HD, inoltrè sarà disponibile in streaming su Sky Go e Rai Play. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara di Monza con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi davvero nulla della corsa più attesa della stagione per gli appassionati italiani.

PROGRAMMA GP ITALIA 2018

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Ore 15.10 Gara – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI 1 HD

