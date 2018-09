F1, GP Italia Monza 2018. Scintille tra Alonso e Magnussen, botta e risposta: “Si crede un Dio, contento che si ritiri”, “I piloti della Haas…”

Fernando Alonso e Kevin Magnussen si sono resi protagonisti di un tesissimo corpo a corpo in pista durante il Q2 del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Monza i due piloti sono venuti ai ferri corti alla prima chicane dell’ultimo giro del secondo turno di qualificazione, venendo eliminati entrambi dalla top 10. Il corpo a corpo è proseguito nelle successive dichiarazioni, il confronto verbale è stato particolarmente acceso.

Il due volte Campione del Mondo ha parlato per primo e ha affondato il colpo: “Ci sono piloti di molte categorie e poi c’è la Haas. Hanno la terza o la quarta miglior macchina in griglia ma sono fuori dalla Q3. Io in Q2 ci sono arrivato, era uno degli obiettivi del mio weekend. In ogni caso va bene, è stato divertente“.

La risposta del danese non si è fatta attendere: “È frustrato, le tenta sempre tutte. Ha pensato di avere la scia perfetta dietro di me, ha pensato di potermi superare e guadagnare tempo. Non volevo lasciarlo passare e sacrificare il mio giro. Lui pensa di essere Dio. Dopo le qualifiche è venuto da me e mi ha riso in faccia: non vedo l’ora che si ritiri“.













FOTOCATTAGNI