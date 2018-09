VIDEO F1, GP Italia Monza 2018: il team radio di Vettel dopo la pole di Raikkonen. Convinto di essere primo, poi la delusione…

La Ferrari ha dominato le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1: Kimi Raikkonen ha conquistato un’incredibile pole position precedendo Sebastian Vettel. Il tedesco non l’ha presa benissimo: convinto di aver strappato il primo posto, ha esultato con un urlo perentorio durante il team radio ma dai box gli è arrivata la comunicazione che il compagno di squadra aveva fatto meglio di lui. Il quattro volte Campione del Mondo si è innervosito e ha risposto con un laconico “ne parliamo dopo”: tanta rabbia per il teutonico che insegue Lewis Hamilton in classifica generale. Di seguito il VIDEO con l’audio del discusso team radio.