Motocross, GP Turchia MXGP 2018: Jeffrey Herlings domina ancora e si avvicina al titolo iridato. Cairoli si difende ed è 2°

Il Mondiale MXGP si sposta in Turchia ma l’esito della gara rimane sempre lo stesso, con Jeffrey Herlings che stravince gara-1 con una facilità disarmante e si procura il primo match point per la conquista del titolo iridato. L’Olandese volante conquista la dodicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima in stagione. Adesso il vantaggio in classifica iridata su Antonio Cairoli sale a +76 ed in gara-2 potrebbe già festeggiare il titolo (ipotesi molto complicata).

Il copione della gara è sempre lo stesso, con Herlings che si porta in testa nel primo giro (dopo l’holeshot di Tim Gajser) e gestisce il vantaggio sugli inseguitori con estrema facilità e prepotenza, dimostrando ancora una volta il suo talento cristallino e la sua forza fisica straripante. Tony Cairoli è partito in modo discreto, inserendosi alle spalle di Clement Desalle in quarta posizione e cominciando la sua consueta rimonta. Dopo pochi giri di studio il nove volte campione iridato si sbarazza del belga e si lancia all’inseguimento di Tim Gajser che ha provato a lungo di rimanere in scia ad Herlings (senza successo). Il messinese sfrutta il calo fisico di Gajser nella seconda parte di gara e riesce a sopravanzarlo con una bellissima manovra in uscita da una curva lenta.

egli ultimi giri Herlings amplia il proprio vantaggio e gli inseguitori si accontentano di gestire la propria posizione. Alle spalle di Herlings, Cairoli e Gajser, si sono classificati in top10 anche Clement Desalle (Kawasaki), Jeremy Van Horebeek (Yamaha), Glenn Coldenhoff (KTM), Jeremy Seewer (Yamaha), Gautier Paulin (Husqvarna), Shaun Simpson (Yamaha) e Tommy Searle (Kawasaki).

La top ten di gara-1 del GP di Turchia di MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:57.381 18 0:00.000 0:00.000 1:45.950 7 58.6

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:22.894 18 0:25.513 0:25.513 1:46.516 7 58.3

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:26.913 18 0:29.532 0:04.019 1:47.359 2 57.8

4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:39.554 18 0:42.173 0:12.641 1:48.554 4 57.2

5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:43.735 18 0:46.354 0:04.181 1:47.824 4 57.5

6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:50.357 18 0:52.976 0:06.622 1:49.201 7 56.8

7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:53.116 18 0:55.735 0:02.759 1:48.458 10 57.2

8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:54.317 18 0:56.936 0:01.201 1:49.584 15 56.6

9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 34:55.504 18 0:58.123 0:01.187 1:49.109 18 56.9

10 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 34:58.408 18 1:01.027 0:02.904 1:49.260 10 56.8

Foto: Valerio Origo