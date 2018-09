Coppa Sabatini 2018: Juan José Lobato la spunta a sorpresa, piazzamenti per Sonny Colbrelli e Gianni Moscon

Epilogo a sorpresa per quanto riguarda la Coppa Sabatini 2018: nell’importante corsa facente parte del calendario delle classiche italiane con uno scatto impressionante sull’ascesa conclusiva di Peccioli è riuscito a battere tutti lo spagnolo Juan José Lobato (Nippo Vini Fantini). Piazzamenti per gli azzurri: secondo Colbrelli, terzo Moscon.

Come di consueto l’attacco della prima ora ha trovato spazio: in fuga Fausto Masnada (Androni), Eduard Grosu (Nippo Fantini), Edoardo Zardini e Sebastian Schonberger (Wilier Selle Italia), Emmanuel Morin (Cofidis) e Nikolai Cherkasov (Gazprom). Plotone che ha concesso un vantaggio massimo di 6′, che è andato a scemare chilometro dopo chilometro. Bahrain-Merida, AG2R e Team Sky si sono assunte la responsabilità di gestire la situazione. Davanti è iniziata la battaglia a circa quattro tornate dal termine: il protagonista è stato Fausto Masnada che ci ha provato in solitaria, salvo poi essere ripreso a 20 chilometri dal traguardo.

Ci ha provato Giuseppe Fonzi ad andare al contrattacco, ma sulla penultima scalata sulla salita di Peccioli si è accesa la corsa: l’AG2R ha lanciato Romain Bardet, seguito da Giovanni Visconti (Bahrain Merida), Meurisse (Wanty) e Sebastian Henao (Sky). Il plotone però anche in questa occasione non ha lasciato spazio. La corsa è andata a decidersi sullo strappo conclusivo: ad anticipare ci ha provato Vincenzo Albanese, caduto in una curva a destra. A sfruttare la situazione ci ha pensato l’iberico Juan José Lobato (Nippo Vini Fantini) che ha sorpreso tutti, compresa la Bahrain-Merida: la compagine asiatica ha provato a chiudere il buco, ma la volata di Sonny Colbrelli è servita solo per il piazzamento. Terzo Gianni Moscon (Team Sky).













Foto: Pier Colombo