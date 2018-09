Coppa Davis: le Finali si disputeranno a Madrid nel 2019 e 2020

Annunciata la sede delle Finali per quanto riguarda la nuova Coppa Davis per il 2019 e il 2020. Come spiegato da ITF e Kosmos Tennis sarà Madrid la sede per l’atto conclusivo nelle prossime due stagioni: la Capitale iberica ha vinto il ballottaggio con Lille (Francia).

Già scelte le date e il luogo per quanto riguarda il 2019: dal 18 al 24 novembre 2019 le fasi finali andranno in scena nell’impianto della Caja Mágica, dove abitualmente nel mese di maggio si disputano Masters 1000 Atp e il Premier Mandatory Wta. Ricordiamo la formula del torneo: finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con la fase ad eliminazione diretta.

Ancora non decisa la sede per il 2020: in ballo nuovamente il Caja Mágica e il WiZink Center.













Foto: jctabb shutterstock