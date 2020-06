Tennis, Nicolas Mahut e John Millman furiosi per la cancellazione della Coppa Davis 2020

Due giorni fa è arrivata la notizia della cancellazione della Coppa Davis 2020: la più prestigiosa competizione per Nazionali di tennis è stata infatti spostata direttamente a novembre 2021, mantenendo invariati i nomi delle squadre qualificate. Tra i giocatori sono diversi coloro che non hanno gradito questa decisione: fanno parte della lista Nicolas Mahut e John Millman, che hanno sparato a zero contro Gerard Piqué, fondatore del Gruppo Kosmos e organizzatore della manifestazione.

Nicolas Mahut ha attaccato il calciatore del Barcellona senza peli sulla lingua: “Ho l’impressione che Piqué non sia una persona che cerca soluzioni. Vorrei che avesse messo per la salvezza di quest’edizione la stessa energia che ha messo nella distruzione di una competizione centenaria“. John Millman ha rincarato la dose con un tweet: “Le incongruenze sono noiose. Due mesi prima della Davis dovremmo giocare un torneo nella stessa sede, al Madrid Open. Per quanto riguarda il pubblico, nel 2019 c’era stato già un chiaro distanziamento sociale”, con riferimento ironico alla scarsa presenza sugli spalti in occasione della prima Coppa Davis targata Kosmos.

