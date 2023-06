Coppa Davis 2021, Italia in raduno verso gli Usa. Filippo Volandri: “Ho quattro titolari”

Manca poco all’ultimo appuntamento stagionale del tennis per questo 2021. Il 25 novembre partirà la Coppa Davis, con l’Italia che vuole proporsi come possibile protagonista della competizione. La Nazionale di Filippo Volandri però dovrà fare a meno di Matteo Berrettini, infortunatosi durante le Finals e che ha preferito chiudere la sua stagione per non aggravare il suo problema agli addominali.

Gli azzurri saranno dunque guidati da Jannik Sinner, rientrato in top 10 con la vittoria alle Finals contro Hubert Hurkacz; capitan Volandri però è convinto della bontà di tutta la squadra: “Potenzialmente ho quattro titolari e Bolelli ci porta esperienza per il doppio. Con Opelka, Fritz ed Isner siamo la squadra col miglior servizio e farà la differenza“.

Fiducia dettata dal gran momento del tennis italiano, che al momento vede due tennisti in top 10 (Berrettini e Sinner), ma in generale con otto giocatori fra i primi 100 al mondo; la crescita di Lorenzo Musetti e soprattutto di Lorenzo Sonego, ormai acclarato top 30 al mondo, unito allo spirito da DavisMan di Fabio Fognini potranno aiutare la Nazionale.

Gli azzurri scenderanno in campo il 26 ed il 27 novembre, sempre al Pala AlpiTour di Torino. Si debutta con gli Stati Uniti venerdì 26 novembre, con il match che comincerà alle 16, mentre il giorno dopo sarà il turno di Italia-Colombia.

Foto: LaPresse