Coppa Davis 2018, semifinali Francia-Spagna e Croazia-USA: date, programma, orari e tv

Passate le due settimane degli US Open 2018, è già tempo di pensare alla Coppa Davis, con le semifinali dell’ultima edizione non travolta dalle modifiche volute dal gruppo Kosmos del calciatore Gerard Piqué e avallate dal board dell’ITF in agosto.

Le due semifinali metteranno di fronte da una parte Francia e Spagna, che giocheranno allo Stade Pierre Mauroy di Lilla (già sede delle finali 2014 e 2017), dall’altra Croazia e USA, di scena alla Kresimir Cosic Arena di Zadar (alias Zara), un tempo nota come Sportski centar Visnijk. Dei quattro paesi in competizione, gli USA sono quelli col maggior numero di finali di Davis disputate, 61; seguono la Francia con 19, la Spagna con 10 e la Croazia con 2.

Le partite di entrambi i confronti si giocheranno da venerdì a domenica. Il venerdì si giocheranno i primi due singolari, il sabato ci sarà il doppio e la domenica si chiuderà con i restanti due confronti, ove necessari (in base alla situazione di punteggio complessiva, il quinto incontro può essere non disputato). Vediamo nel dettaglio la programmazione delle due semifinali:

FRANCIA-SPAGNA

Venerdì 14 settembre – singolari dalle ore 13:30

Sabato 15 settembre – doppio dalle ore 14

Domenica 16 settembre – singolari dalle ore 13

CROAZIA-USA

Venerdì 14 settembre – singolari dalle ore 11

Sabato 15 settembre – doppio dalle ore 14

Domenica 16 settembre – singolari dalle ore 11

Entrambe le semifinali saranno trasmesse da Supertennis, visibile sul canale 64, nonché sul 224 di Sky e sul 30 di Tivusat. L’emittente federale, negli orari di sovrapposizione televisiva, darà la precedenza a Francia-Spagna; Croazia-USA resterà comunque visibile sulla pagina Facebook di Supertennis. Eventuali variazioni di palinsesto saranno legate all’andamento delle semifinali.













Credits: Emilia Miljkovic / Shutterstock