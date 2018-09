Coppa Agostoni 2018: data, programma, orari e tv

Sabato 15 settembre si correrà la 72ma edizione della Coppa Agostoni. La classica brianzola aprirà anche quest’anno il Trittico Regione Lombardia. I corridori dovranno affrontare un percorso di 199 km con partenza e arrivo a Lissone, caratterizzato dall’impegnativo circuito Lossilo, da ripetere quattro volte. Tanti i corridori di livello attesi tra cui Sonny Colbrelli, Sacha Modolo, Marco Canola, Damiano Caruso e anche il francese Romain Bardet.

La partenza della corsa è fissata alle 11.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16.40, in base alla media oraria. La Coppa Agostoni sarà trasmessa in diretta tv dalle 15.00 su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo.

Coppa Agostoni 2018

Sabato 15 settembre

Lissone-Lissone 199 km

Partenza: 11.45

Arrivo previsto: 16.10-16.40 circa

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner Shutterstock.com