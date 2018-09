Ciclismo, Gianni Moscon: “Una liberazione! Con questa forma possono togliermi altre soddisfazioni”

Che Gianni Moscon alla Coppa Agostoni 2018! Il corridore nostrano, autore di una bellissima azione a 60 chilometri dal traguardo di Lissone, si è poi imposto in volata, facendo vedere di essere in un’ottima condizione. Un successo che può essere una rassicurazione in chiave iridata. Una vera e propria liberazione per il 24enne trentino che è tornato a festeggiare dopo la squalifica di cinque settimane inflittagli per aver dato un pugno a un avversario durante l’ultimo Tour de France.

“E’ una liberazione, un incantesimo che si infrange. E con la forma che ho, in questo finale di stagione posso pensare di togliermi altre soddisfazioni. Questa vittoria nelle mie intenzioni non deve essere che un punto di partenza“, sottolinea il ciclista del Team Sky. Un risultato dunque dai mille significati per il nostro atleta, reduce come detto da un momento molto complicato: “Alzare le braccia sulla fatidica linea bianca, tagliare per primo, esultare. Forse è la gioia più grande da quando sono professionista. Quanto mi mancava…“. E poi la dedica: “E’ per la mia famiglia perché forse hanno sofferto più di me, specie mia madre, le tensioni che ci sono state gli ultimi mesi“.

Un corridore dunque ritrovato e gli appassionati si augurano di vedere un Moscon di questo livello alla rassegna iridata dove può recitare un ruolo da protagonista, vista anche la precaria forma di Vincenzo Nibali. Le qualità ci sono e ora che anche il morale è buono si può anche sognare.













Foto: Valerio Origo