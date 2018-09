VIDEO Gianni Moscon vince la Coppa Agostoni: gli highlights della gara, attacco e volata trionfali

Gianni Moscon è stato letteralmente sbalorditivo e ha vinto la Coppa Agostoni 2018, grande classica del calendario italiano. Il 24enne trentino, al rientro in gara dopo la squalifica di cinque settimane per aver dato un pugno a un avversario durante il Tour de France, è scattato a 60 km dal traguardo e poi nel finale ha sconfitto Taaramäe in volata. Di seguito il VIDEO con gli highlights della Coppa Agostoni 2018 e la vittoria di Gianni Moscon.













Foto: Valerio Origo