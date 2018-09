Coppa Agostoni 2018, Gianni Moscon: “Vincere è bellissimo, che liberazione! La condizione è ottima”. Pronto per i Mondiali?

Gianni Moscon ha vinto la Coppa Agostoni 2018 grazie a una bellissima azione a 60 chilometri dal traguardo di Lissone, poi nel finale ha controllato i compagni di fuga e si è imposto in volata. Una vera e propria liberazione per il 24enne trentino che è tornato a festeggiare dopo la squalifica di cinque settimane inflittagli per aver dato un pugno a un avversario durante l’ultimo Tour de France. Il successo è fondamentale anche in ottica Mondiali di Innsbruck: Gianni Moscon potrebbe davvero essere l’asso nella manica dell’Italia.

L’alfiere del Team Sky ha raccontato così la sua gara a spaziociclismo: “Vincere è una gioia grande, mi mancava alzare le braccia al cielo. È davvero bello tornare alla vittoria dopo quello che ho passato in questi mesi e soprattutto perché in una grande squadra come questa è difficile ritagliarsi i propri spazi e oggi ho colto l’occasione in mezzo a un gruppo di ragazzi con Golas come uomo d’esperienza. Mi è sembrata una liberazione, mi sembra di aver rotto un incantesimo e adesso penso che posso prendermi altre belle soddisfazioni nel finale di stagione perché la condizione è davvero ottima e vedremo di dare battaglia nelle prossime corse a partire da domani alla Bernocchi. Dovevo testare la condizione e con la squadra abbiamo provato a rendere dura la corsa ma non abbiamo dovuto fare molta fatica perché la corsa era dura già da sola. Abbiamo fatto forcing nel finale del terzo giro e poi ho attaccato e ho visto che sono rimasto solo con Damiano Caruso. Nel finale mi sono gestito bene e il rientro in testa di Taaramae è stato importantissimo perché quando è partito l’ho seguito e nell’ultimo chilometro mi sono messo a ruota e ho lanciato lo sprint agli ultimi 200 metri e ho vinto”.













Foto Valerio Origo