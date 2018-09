Ciclocross, Coppa del Mondo 2018-2019: Toon Aerts in trionfo; tra le donne la spunta Marianne Vos

Stasera a Waterloo (Stati Uniti) si è aperta la Coppa del Mondo 2018-2019 di ciclocross e le emozioni non sono mancate, nonostante l’assenza del belga campione uscente Mathieu van der Poel. Tra gli uomini vince Toon Aerts, che si impone sul connazionale Wout Van Aert, favorito alla vigilia, il quale non è riuscito a sfruttare al meglio l’assenza del suo diretto avversario al titolo e si è dovuto accontentare del secondo posto.

La corsa è molto animata sin da subito e un gruppetto di 5 corridori, composto da Laurens Sweeck, Aerts, van Aert, Daan Soete e Quinten Hermans, al quinto giro prende il largo guadagnando una ventina di secondi sugli inseguitori. Prima un errore di Sweeck, poi una caduta di Soete, che tira giù anche Hermans, riduce la testa a soli due elementi: Aerts e van Aert. A due giri dal termine Aerts stacca van Aert e prende quei 10 secondi che gli permettono di arrivare al traguardo in solitaria e con le braccia al cielo per la prima vittoria di sempre in Coppa del Mondo; nel frattempo Sweeck rimedia al suo errore e riesce a concludere la corsa sul gradino più basso del podio e a confermare il dominio belga. A seguire: 4° Hermans, 5° Soete, 6° Corne Van Kessel, 7° Eli Iserbyt, 8° Jim Aernouts, 9° Tim Merlier, 10° Michael Boros.

Gara spettacolare tra le donne, con una lotta epica tra l’olandese Marianne Vos e l’americana Ellen Noble, insieme in testa dal primo all’ultimo giro di corsa. Non si sono separate mai, nemmeno quando, a 3 giri dal termine, Noble è caduta, rallentando proprio Vos. Le due avevano un margine talmente elevato sulle prime inseguitrici, il gruppetto composto da Evie Richards, Katerina Nash e Katie Compton, da permettersi uno stop di circa 15 secondi per il crash improvviso occorso alla statunitense. A spuntarla alla fine di un ultimo giro thriller è stata la leggendaria olandese, che ha staccato una comunque immensa Noble. Sul podio insieme a loro, Nash, brava a controllare Richards, quarta. Problema meccanico, invece, per Compton che favorisce Loels Sels, quinta al traguardo. Deludono le azzurre e, soprattutto, la belga Sanne Cant, favoritissima alla vigilia.

La seconda tappa si terrà il 29 settembre a Iowa City, sempre negli Stati Uniti, con il probabile rientro della stella di questo sport, Mathieu van der Poel.

Foto: Twitter UCI Cyclocross