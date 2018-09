Ciclismo, Mondiali 2018 oggi: programma, orari e tv di martedì 25 settembre. Tutti gli italiani in gara

Terza giornata per il Mondiale di ciclismo su strada in quel di Innsbruck, la seconda dedicata alle prove contro il tempo per quanto riguarda le nazionali. Oggi il programma prevede le cronometro per gli juniores al maschile e le senior al femminile. Andiamo a scoprire gli orari ed il palinsesto tv di martedì 25 settembre, con tutti gli italiani in gara.

Martedì 25 settembre

Ore 10.10 cronometro individuale juniores maschile (Samuele Manfredi, Andrea Piccolo)

Ore 14.30 cronometro individuale femminile (Elisa Longo Borghini, Elena Pirrone)

I Mondiali 2018 di ciclismo su strada verranno trasmessi in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. La rassegna iridata in Austria sarà inoltre visibile su Eurosport e sulla piattaforma streaming Eurosport Player. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo