LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: cronometro maschile juniores, Samuele Manfredi tra i favoriti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro maschile juniores per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo 2018. In quel di Innsbruck prosegue il programma per quanto riguarda le prove contro il tempo: percorso simile a quello sul quale si è disputata la prova under 23, unica differenza sta nel chilometraggio, con 27,8 chilometri da percorrere per i giovanissimi corridori. Una sfida a due quella per la vittoria e per la maglia iridata: il super favorito è il leader della categoria, il dominatore della stagione Remco Evenepoel, classe 2000, già ingaggiato dalla Quick-Step Floors. A rivaleggiare troviamo il norvegese Soren Waerenskjold, a caccia della medaglia dal metallo più pregiato. Per l’Italia presenti Samuele Manfredi (Work Service) ed Andrea Piccolo (Team Lvf), che possono giocarsi un risultato importante. Appuntamento alle 10 con la gara, da seguire minuto per minuto.













Foto: Twitter Federciclismo