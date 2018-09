Ciclismo, Mondiali 2018: oggi la prova in linea femminile elite. L’orario d’inizio e tutte le azzurre in gara

Siamo quasi al termine: penultima giornata per il Mondiale di ciclismo in quel di Innsbruck. Oggi è in programma la prova in linea femminile elite: tutte contro le olandesi a caccia del titolo iridato sul circuito Olympia. Anna Van der Breggen e Annemiek Van Vleuten le più attese, ma al via ci saranno anche le azzurre che proveranno a far di tutto per trovare il podio. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio e tutte le italiane in gara oggi.

Prova in linea femminile Mondiali ciclismo 2018

155,6 km Kufstein-Innsbruck

Partenza ore 12

Arrivo ore 17 circa

Italiane in gara:

Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro / Astana Women’s Team)

Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro / Wiggle High5)

Elena Cecchini (Fiamme Azzurre / Canyon Sram)

Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre / Bepink)

Erica Magnaldi (Bepink)

Soraya Paladin (Alè Cipollini)

Elena Pirrone (Fiamme Oro / Astana Women’s Team)













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Valerio Origo