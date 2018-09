LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: Olanda favorita, l’Italia ci prova con Longo Borghini e Magnaldi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea elite femminile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). La gara regina in ambito femminile vedrà le migliori atlete del mondo sfidarsi sull’impegnativo percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck. Nella prima parte si affronterà lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) per poi entrare nel circuito Olympia, da ripetere tre volte, in cui ci sarà la dura salita di Igls (7,9 km al 5,7%), su cui si deciderà la corsa.

L’Olanda sarà la squadra da battere con le due grandi favorite Annemiek Van Vleuten e Anna Van der Breggen, che se la dovranno vedere però con avversarie del calibro dell’australiana Amanda Spratt, della polacca Katarzyna Niewiadoma e della sudafricana Ashleigh Moolman. L’Italia proverà ad essere protagonista con Elisa Longo Borghini, supportata da una squadra di qualità con Erica Magnaldi, Sofia Bertizzolo, Soraya Paladin, Elena Pirrone, Elena Cecchini e la veterana Tatiana Guderzo.

Appuntamento alle 12.00.













