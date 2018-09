Ciclismo, Mondiali 2018: le dichiarazioni della vigilia. L’ottimismo in casa Italia, la premura di Alaphilippe e Sagan pensa al rinnovo

Foto LaPresse - Marco Alpozzi 07/10/2017 Bergamo (Italia) Sport Ciclismo Il Lombardia 2017 - Bergamo - Como - 247 km Nella foto: NIBALI Vincenzo(ITA)(Bahrain - Merida) Photo LaPresse - Marco Alpozzi October 07, 2017 Begamo ( Italy ) Sport Cycling Il Lombardia 2017 - Bergamo - Como - 247 km. In the pic:NIBALI Vincenzo(ITA)(Bahrain - Merida)

Giornata di vigilia per l’Italia che domani scenderà in strada a Innsbruck per disputare i Mondiali. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista nella località austriaca, il durissimo tracciato renderà la corsa molto complicata e solo i migliori riusciranno a lottare per la maglia arcobaleno. Vincenzo Nibali sarà il nostro capitano anche se non è in grandissima forma dopo il noto incidente al Tour, Gianni Moscon può essere il nostro asso nella manica, Domenico Pozzovivo è il piano C da tenere in forte considerazione. Il favorito della vigilia è il francese Alaphilippe, attenzione però anche allo spagnolo Valverde, Peter Sagan si presenta con la maglia iridata addosso. Di seguito alcune dichiarazioni della vigilia.

Vincenzo Nibali nei giorni scorsi aveva fatto un punto della situazione alla Gazzetta dello Sport: “Un percorso difficile per arrivare fino a qui così come è stato difficile uscire dalla Vuelta. Per me è stato importante questo raduno e poter pedalare in armonia con i miei compagni Non ho un termine di paragone con altre gare dalla Vuelta a oggi e quindi credo che questo Mondiale sarà come un appuntamento al “buio”!. Sto bene, e l’atmosfera in squadra è perfetta”.

Lo Squalo è al 90% secondo le sue affermazioni ma tutto il gruppo ha grande fiducia in lui come aveva già ribadito il fido Franco Pellizotti: “Stiamo lavorando per poter fare bene domenica e stiamo trovando sempre più la giusta concentrazione e da domani la testa sarà tutta sulla corsa”.

Domenico Pozzovivo è appunto un’altra freccia al nostro arco: “Dallo scorso anno io e Cassani parliamo di questo Mondiale. Per me è la prima esperienza. Dopo il Tour ho lavorato per avvicinarmi a questo appuntamento. C’è naturalmente molta intesa con Vincenzo ma è vero anche che quando indossi la Maglia Azzurra si è tutti motivati”.

Il francese Julian Alaphilippe è il grande favorito della vigilia anche secondo i bookmakers ma in un’intervista rilasciata a ciclyngnews non si è sbilanciato: “Non conosco molto bene il percorso, l’ho affrontato solo due volte. L’ultima salita è dura, ma anche il circuito che la precede è molto difficile. Per fare bene ho bisogno di un percorso difficile, ma forse quello di Innsbruck è davvero troppo per me. Però sono felice che il percorso sia così esigente, perché abbiamo tanti corridori nella nazionale francese che possono ben figurare”.

Lo slovacco Peter Sagan si presenta per difendere i tre titoli consecutivi conquistati nel recente passato ma il Campione del Mondo non si è soffermato più di tanto sulla gara di domani, l’attenzione odierna era tutta sull’annuncio del rinnovo con la Bora-hansgrohe fino al 2021 e della sua volontà di partecipare al Giro d’Italia 2019.

Lo spagnolo Alejandro Valverde proverà a fare saltare il banco e a regalarsi una grande soddisfazione arcobaleno come ha dichiarato ad AS: “Per me significa molto partecipare ai Mondiali, è un orgoglio ed essere tra i favoriti è un onore. Sarà un Mondiale durissimo che richiederà un grande sforzo, la Spagna ha un grande gruppo e possiamo fare davvero bene“.