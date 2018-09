Ciclismo, Peter Sagan rinnova con la Bora-hansgrohe fino al 2021 e annuncia di voler correre il Giro d’Italia

Peter Sagan rinnova con la BORA-hansgrohe: alla vigilia della gara iridata dei professionisti, lo slovacco ha prolungato il contratto che lo lega alla sua attuale squadra, che ora scadrà al termine del 2021. Assieme al rinnovo però giungono sempre più insistenti le voci di una sua possibile partecipazione al Giro d’Italia 2019.

Lo slovacco attraverso un tweet ha ringraziato la squadra per il supporto e la fiducia, dicendosi orgoglioso di fare parte di una grande famiglia. Contestualmente al suo rinnovo sono stati annunciati quelli di Erik Basha, Juraj Sagan, Maciej Bodnar, Daniel Oss e Marcus Burghardt.

Notizia molto importante, ma ancora non ufficiale, è quella della possibile partecipazione dello slovacco al prossimo Giro d’Italia. Il tre volte campione del mondo ha detto ad Eurosport: “L’Italia è il Paese in cui sono nato ciclisticamente, mi piace l’idea di correre il Giro per puntare a vincere qualche tappa e la maglia ciclamino“.

A conferma sono arrivate anche le dichiarazioni del suo team manager Ralph Denk: “Peter non è solo un corridore da classiche e potrebbe correre il Giro d’Italia l’anno prossimo. Ha iniziato a correre in Italia, lì è cresciuto ciclisticamente e vorrebbe tornare. Ha già vinto classiche come il Fiandre e la Roubaix e ne vuole mettere nel mirino altre come la Liegi-Bastogne-Liegi e il Lombardia“.

Thanks, @BORAhansgrohe, @BORAGmbH, and @Hansgrohe_PR for your support and trust in me! I'm glad to be part of this great family until the end of 2021! (Photo @veloimages) pic.twitter.com/J4hYrMsCKE — Peter Sagan (@petosagan) September 28, 2018













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it