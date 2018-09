Ciclismo, Mondiali 2018: parlano gli azzurri. Nibali: “Sto bene, l’atmosfera in squadra è perfetta”

Voci dal ritiro di Torbole per la nazionale maschile di ciclismo, prontissima alla prova in linea del Mondiale di Innsbruck, la gara dell’anno, che si disputerà domenica 30 settembre.

Vincenzo Nibali: “Un percorso difficile per arrivare fino a qui così come è stato difficile uscire dalla Vuelta. Per me è stato importante questo raduno e poter pedalare in armonia con i miei compagni. Non ho un termine di paragone con altre gare dalla Vuelta a oggi e quindi credo che questo mondiale sarà come un appuntamento al “buio”!. Sto bene, e l’atmosfera in squadra è perfetta”.

Gianni Moscon: “Mi sento tranquillo perché sono consapevole che sto facendo il meglio per l’appuntamento di domenica”.

Domenico Pozzovivo: “E’ dallo scorso anno che io e Cassani parliamo di questo mondiale. E’ la prima esperienza per me. Dopo il Tour ho lavorato per avvicinarmi a questo appuntamento. C’è naturalmente molta intesa con Vincenzo ma è vero anche che quando indossi la Maglia Azzurra si è tutti motivati”.

Gianluca Brambilla: “Gambe e… testa stanno bene. Nel gruppo c’è un buon feeling e in questi giorni sono riuscito a recuperare le fatiche delle gare precedenti”.

Franco Pellizotti: “Stiamo lavorando per poter fare bene domenica e stiamo trovando sempre più la giusta concentrazione e da domani la testa sarà tutta sulla corsa”.

Damiano Caruso: “Siamo tutti fiduciosi e abbiamo la condizione. Ovvio, quando sei con la Nazionale c’è sempre e solo un obiettivo”.

Dario Cataldo: “Oggi con Damiano Caruso ho anticipato l’uscita per aggiungere qualche km in più al nostro allenamento. Come avvicinamento al mondiale è ottimo e oggi in allenamento, visto che ci conosciamo tutti, abbiamo avuto tutti ottime sensazioni”.













