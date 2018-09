Ciclismo, Mondiali 2018: i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Alaphilippe e Valverde gli osservati speciali

Il grande giorno si sta avvicinando. Ad Innsbruck si disputerà il Mondiale, domenica 30 settembre, e la prova in linea al maschile elite assegnerà l’attesa maglia iridata. Un percorso davvero durissimo, come forse non lo si era mai visto, metterà in difficoltà molti dei corridori al via: complicato anche stilare un elenco dei favoriti, anche se c’è qualche uomo più indicato per questo genere di corse che dovrebbe giocarsi il successo.

Il più atteso per addetti ai lavori ed anche dai book-makers è il transalpino Julian Alaphilippe. Stagione davvero eccezionale per il francese che ha puntato da mesi su questo obiettivo: già dodici vittorie, tutte davvero di qualità eccezionale (Freccia Vallone, Classica di San Sebastian, due successi al Tour de France). L’anno scorso in quel di Bergen con una bellissima azione ha sfiorato l’impresa, venendo ripreso a volata lanciata, in questo 2018 può tentare il colpaccio. Dovesse arrivare alla pari degli avversari sullo strappo conclusivo difficilmente sarebbe battibile in uno scontro diretto.

Tracciato mondiale che potrebbe essere teatro di una sfida a cui abbiamo già assisto cioè quell con Alejandro Valverde (favorito n.2). Il percorso austriaco è disegnato su misura per l’Embatido che ha l’ultima occasione a 38 anni di sfatare il tabù iridato. La condizione, in uscita dalla Vuelta di Spagna, non sembra essere però quella ideale per l’iberico. Nella corsa di casa, dopo due settimane al top, non ha convinto: il fondo e le qualità però ci sono, dunque mai dare per vinto il fenomeno della Movistar che può puntare in grande e chiudere in bellezza.

E poi il nostro Vincenzo NIbali, tra i principali favoriti secondo gli scommettitori anche se i dubbi non mancano. La condizione dello “Squalo” per l’ormai nota caduta del Tour de France non può essere al 100% e la Vuelta non ha dato le risposte attese. Manca il colpo improvviso alla pedalata di Vincenzo ma la speranza è che sappia ritrovarsi completamente nell’occasione che conta maggiormente.

LE QUOTE DEI BOOK-MAKERS MONDIALI 2018 CICLISMO

Vincente Mondiali ciclismo 2018 J. Alaphilippe @ 5.50 @ 6.00 @ 5.50 A. Valverde @ 5.50 @ 5.00 @ 5.00 V. Nibali @ 10.00 @ 9.00 @ 13.00 P. Roglic @ 10.00 @ 12.00 @ 16.00 T. Dumoulin @ 33.00 @ 33.00 4.00 (Altro) M. Kwiatkowski @ 20.00 @ 16.00 @ 18.00 D. Martin @ 33.00 @ 33.00 4.00 (Altro) M. A. Lopez @ 33.00 @ 33.00 4.00 (Altro) N. Quintana @ 50.00 @ 66.00 @ 33.00 S. Yates @ 10.00 @ 12.00 @ 11.00 P. Sagan @ 33.00 @ 25.00 @ 36.00













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo