Ciclismo, Mondiali 2018: gara elite maschile. Programma, orari e come vederla in tv e streaming

L’attesa è ormai agli sgoccioli. Tra meno di 24 ore andrà in scena la gara più attesa dei Mondiali di ciclismo su strada 2018, ossia la prova in linea élite maschile, dove quest’anno molti dei protagonisti nei grandi giri si daranno battaglia per conquistare il titolo iridato, dato che il durissimo percorso da Kufstein ad Innsbruck (258,5 km in totale) è adatto ai puri scalatori.

Tra i favoriti sulla carta il francese Julian Alaphilippe e lo spagnolo Alejandro Valverde, ma attenzione alle formazioni britannica (che si affida ai gemelli Yates data l’assenza di Chris Froome e Geraint Thomas) e colombiana (da Nairo Quintana a Miguel Angel Lopez senza sottovalutare Rigoberto Uran, nonostante nessuno dei tre sia un grande esperto delle corse in giornata). La nazionale italiana è guidata dal proprio Squalo Vincenzo Nibali, in ottima ripresa dopo l’infortunio subito sulla salita dell’Alpe d’Huez al Tour de France, anche se resta incognita la condizione del fuoriclasse siciliano. In alternativa gli azzurri possiedono diversi assi nella manica: Gianni Moscon, in grande forma dopo la squalifica per presunta condotta irresponsabile nel corso della Grande Boucle, è in grado di sorprendere le rappresentative rivali; anche Domenico Pozzovivo pare in ottime condizioni, mentre Alessandro De Marchi ci potrebbe provare con un attacco dalla distanza. Insomma, la tavola è ben bandita per gustarsi una delle competizioni per l’oro iridato più incerte degli ultimi anni.

La partenza è fissata alle ore 9.40 da Kufstein, l’arrivo è previsto alle 16.40 circa ad Innsbruck. La prova in linea élite maschile dei Mondiali di ciclismo su strada 2018 verrà trasmessa integralmente in diretta televisiva sui canali Rai (Rai Sport fino alle ore 15.30, a seguire su Rai 3) ed Eurosport, ma sarà visibile anche in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

Domenica 30 settembre

Prova in linea élite maschile

Kufstein – Innsbruck, 128 km

Partenza: 9.40

Arrivo: 16.40 circa













