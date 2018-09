Champions League stasera in tv: a che ora iniziano le partite e su che canale vederle

Oggi martedì 18 settembre incomincia la Champions League 2018-2019 di calcio, prima giornata della massima competizione continentale spalmate come di consueto su due gironi. Si riparte con 8 partite in programma, ma con la grande novità dei nuovi orari: due incontri alle ore 18.55, gli altri sei alle ore 21.00. Ad aprire le danze nella fascia aperitivo saranno l’Inter impegnata a San Siro col Tottenham e il Barcellona pronto alla sfida casalinga con il PSV Eindhoven. In prima serata riflettori sul succulento scontro diretto Liverpool-PSG, l’Atletico Madrid riparte dal Monaco, il Napoli ritorna nell’Europa che conta e farà visita alla Stella Rossa di Belgrado. In campo anche le tedesche Borussia Dortmund e Shalke 04 contro Brugge e Porto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OASport per le due italiane.

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE:

18.55 Barcellona vs PSV Eindhoven

18.55 Inter vs Tottenham

21.00 Brugge vs Borussia Dortmund

21.00 Shalke 04 vs Porto

21.00 Monaco vs Atletico Madrid

21.00 Liverpool vs PSG

21.00 Stella Rossa vs Napoli

21.00 Galatasaray vs Lokomotiv Mosca

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di Inter-Tottenham e Stella Rossa-Napoli.













