Basket, Darius Johnson-Odom squalificato per otto mesi per assunzione di marijuana. L’ex Cantù e Cremona rientrerà il 16 marzo 2019

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per otto mesi Darius Johnson-Odom, trovato positivo alla sostanza Thc metabolita>DI (nei fatti, marijuana) al termine dell’incontro che vedeva la sua Vanoli Cremona impegnata in trasferta sul campo di Varese. In quella partita, Johnson-Odom aveva realizzato 23 punti in 28 minuti.

L’ex giocatore di Cantù, Sassari e Cremona, nonché dell’Olympiakos, potrà tornare in campo il 16 marzo 2019. Johnson-Odom aveva una trattativa ben avviata in Corea del Sud, al Busan KT, dove avrebbe trovato l’ex Brescia Marcus Landry, e recentemente aveva anche sostenuto un workout con i Minnesota Timberwolves.

La Procura Antidoping aveva chiesto una sanzione ben più dura per il nativo di Raleigh: un anno di squalifica. La notizia della positività è emersa nello scorso giugno, quando la Vanoli aveva già terminato con i quarti di finale persi contro la Reyer Venezia la propria stagione, la seconda migliore della storia della società.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo