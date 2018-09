Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la Cina è vicinissima, Italia manca davvero poco

La missione è quasi compiuta, l’Italia è ad un passo dal volare in Cina il prossimo anno. Servivano due vittorie in questa prima finestra della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di basket e sono arrivate. Prima contro la Polonia e poi contro l’Ungheria ed ora la classifica sorride più che mai alla squadra di Meo Sacchetti.

L’Italia è attualmente al secondo posto, dietro solo alla già qualificata Lituania. Alle spalle degli azzurri con due vittorie di ritardo ci sono Polonia ed Ungheria e addirittura a tre successi di distacco Olanda e Croazia. La situazione è davvero molto favorevole e dovrebbe bastare anche solo una vittoria nelle prossime due partite.

Nella seconda finestra delle Qualificazioni l’Italia affronterà prima la Lituania e poi la Polonia. Per la certezza assoluta di volare in Cina bisogna vincere entrambe le partite, ma come detto potrebbe anche bastare un solo successo. Gli azzurri sicuramente non potranno festeggiare la prossima giornata contro i lituani (29 novembre), anche in caso di successo e di eventuali sconfitte di Polonia ed Ungheria (impegnate in Olanda e Croazia), ma la Cina sarebbe lontana solo per una pura questione matematica.

Infatti gli azzurri, in quel caso, avrebbero tre vittorie di vantaggio sulle inseguitrici e con la differenza canestri nello scontro diretto già assicurata contro Olanda e Croazia. L’Italia ha +19 sulla Polonia e +6 sull’Ungheria e, vincendo contro la Lituania, potrebbe permettersi di perdere con meno di diciannove punti di scarto contro i polacchi per centrare la qualificazione.

Addirittura l’Italia potrebbe anche perdere le successive quattro partite e con una serie di incastri favorevoli andare comunque in Cina. Una situazione ovviamente da non prendere neanche in considerazione. Non bisogna fare tanti calcoli e continuare a vincere. L’Italia sta per tornare ai Mondiali e l’attesa lunga dodici anni sta finendo.













Credit: Ciamillo