LIVE Stella Rossa-Napoli in DIRETTA: sfida già decisiva nella bolgia di Belgrado

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Napoli, match valevole la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2018-2019. Il club partenopeo torna in Serbia a distanza di 35 anni, in un incontro già fondamentale per mantenere vive le speranze di un eventuale passaggio del turno. Conquistare tre punti all’interno della bolgia del Rajko Mitic Stadio, soprannominato il “Maracanà” di Belgrado, appare tutt’altro che semplice, nonostante il livello tecnico dei giocatori avversari sia inferiore sulla carta: il pubblico infatti costituisce il dodicesimo uomo in campo, il quale spesso cambia l’inerzia della partita. Inoltre il gruppo C appare come un vero e proprio “girone di ferro”, considerata la presenza di due big quali Liverpool, la scorsa stagione ad un passo dall’alzare la coppa dalle grandi orecchie, e Paris Saint Germain.

Carlo Ancelotti torna al classico 4-3-3, con un forte dubbio che verrà sciolto soltanto all’ultimo: Milik o Mertens centravanti? Inamovibili in linea mediana Zielinski e Allan, ballottaggio in cabina di regia tra Hamsik e Diawara; in difesa Mario Rui continua a sostituire da inizio stagione l’infortunato Ghoulam, Koulibaly e Albiol centrali, Hysaj a destra; Ospina torna tra i pali dopo il riposo in campionato. Diverse vecchie conoscenze di alcune squadre di Serie A militano ora nella formazione serba, che si schiera secondo il 4-2-3-1: in linea mediana troviamo Nenad Krsticic, ex Sampdoria e Bologna, sulla trequarti Marko Marin, con una breve esperienza alla Fiorentina, infine il più pericoloso tra gli avversari, l’unica punta Richmond Boakye, protagonista della storica promozione del Sassuolo nella massima serie (2012-2013). Il Stella Rossa vanta una striscia di ben 30 risultati positivi consecutivi, riusciranno gli azzurri a rendere amaro il ritorno dei padroni di casa nell’Europa che conta dopo 26 anni?

OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Stella Rossa-Napoli, incontro valevole la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2018-2019, con aggiornamenti costanti e in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Fischio d'inizio a Belgrado alle ore 21.00, buon divertimento!













