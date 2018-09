Canoa slalom, Coppa del Mondo 2018: forte pioggia a Tacen, cancellate le gare odierne

Non si svolgerà l’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo di canoa slalom a Tacen (Slovenia). La ICF, insieme agli organizzatori ha deciso di cancellare le gare odierne, vista la forte pioggia che ha fatto innalzare il livello delle acque, rendendo così impossibile il normale svolgimento delle competizioni.

Per l’Italia si chiude quindi senza acuti questa tappa, viste le eliminazioni ieri in semifinale di Stefanie Horn e Paolo Ceccon. Oggi erano previste le semifinali e le finali del K1 maschile, con Zeno Ivaldi e Jakob Weger, e del C1 femminile con Elena Micozzi e Marta Bertoncelli. Per queste gare varranno i risultati delle batterie per le classifiche di Coppa del Mondo. Il prossimo appuntamento è dal 6 al 9 settembre a La Seu D’Urgell (Spagna) per le finali.

Foto: Pier Colombo