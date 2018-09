Canoa slalom, Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018: Ivaldi, Cipressi e Colazingari eliminati in semifinale nel C1

Seconda giornata di gare senza acuti per l’Italia alle Finali di Coppa del Mondo di canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Tutti e tre gli azzurri impegnati nel C1 sono stati infatti eliminati in semifinale. Ancora una volta i nostri portacolori non riescono quindi a centrare la finale e resta solo l’ultima giornata di domani per cercare di invertire questo trend negativo.

Raffaello Ivaldi ha fatto una prova pulita, ma non è riuscito a fare velocità, chiudendo in 16ma posizione (105.18) a 3.74 dallo sloveno Luka Bozic (101.44). Stefano Cipressi, non riesce invece a ripetere la buona prova della batteria e con 2” di penalità chiude 20° a 5.58 (107.02), poco più dietro Roberto Colazingari, 23° a 6.28 (107.72). La vittoria è andata proprio a Bozic, che si è imposto anche in finale con il tempo di 99.84, battendo per soli 21 centesimi il tedesco Franz Anton. Completa il podio il francese Denis Gargaud Chanut a 1.85.

Nel K1 femminile trionfa la tedesca Ricarda Funk, che si impone nettamente in finale nonostante 2” di penalità (102.68). Alle sue spalle si piazza la padrona di casa, la spagnola Maialen Chourraut, con un ritardo di 1.77, mentre sul terzo gradino del podio sale la britannica Mallory Franklin a 2.66. Le azzurre Stefanie Horn e Francesca Malaguti erano state invece eliminate ieri nelle batterie.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA CANOA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo