Calendario Serie A, la prossima giornata: data, programma, orari e tv. Come vedere le partite su Sky e Dazn

Dopo le emozioni della quarta giornata di campionato e quelle della prima settimana con gli impegni di Champions ed Europa League, dal 21 al 23 settembre si farà ritorno sul suolo italiano per il quinto turno della Serie A 2018-2019. Sebbene non vi sia nessun big match propriamente detto, sono diverse le partite con molti punti di interesse sui quali focalizzarsi: per esempio, ci sarà l’Inter che dovrà dimostrare sul difficile campo della Sampdoria che il passo falso contro il Parma è stato quasi un caso.

Di seguito l’elenco delle partite in programma per la giornata in questione, con tutte le indicazioni relative alla trasmissione sui canali di Sky oppure su Dazn.

Venerdì 21 settembre

ore 20:30 Sassuolo-Empoli – Sky

Sabato 22 settembre

ore 15:00 Parma-Cagliari – Sky

ore 18:00 Fiorentina-SPAL – Sky

ore 20:30 Sampdoria-Inter – Dazn

Domenica 23 settembre

ore 12:30 Torino-Napoli – Dazn

ore 15 Lazio-Genoa – Sky

ore 15 Bologna-Roma – Sky

ore 15 Chievo-Udinese – Dazn

ore 18 Milan-Atalanta – Sky

ore 20:30 Frosinone-Juventus – Sky













