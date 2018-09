Calendario MotoGP 2019 | Date | Programma | Tutti i 19 Gran Premi

Parliamo ancora di calendario provvisorio ma il darsi in pista del Motomondiale 2019 non dovrebbe variare. Si inizierà ufficialmente dai test di Valencia, seguiti da altre prove nel corso del mese di novembre e vivrà la sua consueta pausa invernale da dicembre a gennaio compresi. Nel 2019 si riprenderà come di consueto in Malesia. Dal 1° febbraio i team si cimenteranno sull’asfalto asiatico per effettuare le prime prove ufficiali della stagione, tre giorni con i collaudatori e dal 6 febbraio saranno in pista le formazioni ufficiali. Poi sarà la volta del Qatar, dal 24 febbraio. Il primo GP della stagione si svolgerà sempre sulla pista del deserto e a Losail si correrà dall’8 al 10 marzo. Al Mugello, in Italia, si gareggerà il 31 maggio mentre a Misano 13 di settembre. Rispetto a questa stagione non ci sono cambi nel calendario che si chiuderà il 17 di novembre con l’abituale appuntamento di Valencia

CALENDARIO PROVVISORIO MOTOMONDIALE 2019

1 QATAR GP Losail International Circuit 10 marzo

2 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 31 marzo

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas 14 aprile

4 SPANISH GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto 05 maggio

5 FRENCH GP Le Mans 19 maggio

6 ITALIAN GP Autodromo di Mugello 02 giugno

7 CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 16 giugno

8 DUTCH GP TT Circuit Assen 30 giugno

9 GERMAN GP Sachsenring 07 luglio

10 CZECH GP Automotodrom Brno 04 agosto

11 AUSTRIAN GP Red Bull Ring – Spielberg 11 agosto

12 BRITISH GP Silverstone Circuit 25 agosto

13 SAN MARINO GP Misano World Circuit Marco Simoncelli 15 settembre

14 ARAGON GP MotorLand Aragon 22 settembre

15 THAI GP Chang International Circuit 06 ottobre

16 JAPANESE GP Twin Ring Motegi 20 ottobre

17 AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit 27 ottobre

18 MALAYSIAN GP Sepang International Circuit 03 novembre

19 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17 novembre













