Calendario Mondiali volley 2018: le date e gli orari di tutte le partite dalla terza fase alla finale. Come vederle in tv

I Mondiali 2018 di volley maschile entrano nel vivo, la terza fase si svolgerà dal 26 al 28 settembre al Pala Alpitour di Torino. La rassegna iridata si sposta nel capoluogo piemontese per la fase cruciale, quella che assegnerà il titolo: le migliori sei squadre rimaste in corsa verranno divise in due gironi da tre formazioni ciascuna partendo da zero punti in classifica, le migliori due classificate si qualificheranno per le semifinali incrociate in programma sabato 29 settembre.

Si preannuncia grande spettacolo e regna davvero l’incertezza su chi possa alzare al cielo il trofeo: l’Italia sogna in grande dopo aver impressionato nelle ultime due settimane, la Russia e gli USA sembrano essere favorite tecnicamente, il Brasile come sempre spaventa quando si gioca per qualcosa di importante, la Serbia può essere la classica mina vagante. A decidere la composizione dei due gironi sarà un sorteggio in programma lunedì 24 settembre (ore 11.00) al termine del quale verrà anche comunicato il calendario della terza fase.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, le altre saranno in diretta tv su RaiSport. DIRETTA LIVE scritta su OASport per tutti gli incontri.

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE – VENERDI’ 28 SETTEMBRE:

Si disputeranno due partite al giorno, sempre al Pala Alpitour di Torino: una alle ore 17.00 e l’altra alle ore 20.30 (che diventeranno 21.15 se in campo ci sarà l’Italia). Ogni squadra giocherà complessivamente due incontri e osserverà un turno di riposo.

Il calendario dettagliato della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile sarà comunicato al termine del sorteggio che si svolgerà lunedì 24 settembre (ore 11.00).

Foto: Valerio Origo