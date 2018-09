Calendario Mondiali volley 2018: il tabellone dalla seconda fase alla finale. Date, programma e orari. Come vedere le partite in tv

I Mondiali 2018 di volley maschile ora entrano nel vivo, dopo la prima avvincente fase che si è appena conclusa è arrivato il momento di lanciarsi verso la seconda fase in programma dal 21 al 23 settembre. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuna, le varie formazioni inserite nello stesso gruppo si affronteranno tra loro una volta soltanto e si partirà dai risultati che sono stati acquisiti durante la prima fase. Questo turno della rassegna iridata incomincia quindi con delle classifiche già delineate e definite: le vincitrici dei quattro gironi e le due migliori seconde si qualificheranno alla terza fase, quella che spalanca le porte sulle semifinali.

La Pool A si giocherà al Mediolanum Forum di Assago dove l’Italia, forte di cinque successi, parte in pole position per essere tra le magnifiche sei. Gli azzurri se la dovranno vedere con la rivelazione Olanda, con la Russia Campionessa d’Europa in grande difficoltà e con la modesta Finlandia. La Pool B, invece, sarà in programma a Bologna: il Brasile Campione Olimpico, sconfitto dall’Olanda nella prima fase, cerca il pass al cospetto delle insidiose Belgio e Slovenia senza sottovalutare l’Australia. In Bulgaria, invece, gli altri due raggruppamenti: la Pool C a Sòfia con i lanciatissimi USA che dovranno contenere il tentativo di rimonta di Iran e Bulgaria, Canada quarto incomodo; la Pool D a Varna dove l’imbattuta Polonia se la dovrà vedere con Serbia e Francia, Argentina a completare il quadro.

Di seguito il calendario completo, il tabellone dettagliato, tutto il programma con gli orari di tutte le partite della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport dove verrà dato spazio anche a tutti gli altri incontri.

MONDIALI VOLLEY 2018: CALENDARIO SECONDA FASE

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

16.00 USA vs Canada (Pool G, Sofia)

16.00 Serbia vs Francia (Pool H, Varna)

17.00 Olanda vs Russia (Pool E, Milano)

17.00 Brasile vs Australia (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs Iran (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Argentina (Pool H, Varna)

20.30 Belgio vs Slovenia (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Finlandia (Pool E, Milano)

SABATO 22 SETTEMBRE:

16.00 Iran vs Canada (Pool G, Sofia)

16.00 Serbia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Olanda vs Finlandia (Pool E, Milano)

17.00 Australia vs Belgio (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs USA (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Francia (Pool H, Varna)

20.30 Slovenia vs Brasile (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Russia (Pool E, Milano)

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

16.00 USA vs Iran (Pool G, Sofia)

16.00 Francia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Russia vs Finlandia (Pool E, Milano)

17.00 Slovenia vs Australia (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs Canada (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Serbia (Pool H, Varna)

20.30 Belgio vs Brasile (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Olanda (Pool E, Milano)

TERZA FASE: 26-28 settembre

SEMIFINALI: 29 settembre

