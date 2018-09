Volley, Mondiali 2018: il regolamento della seconda fase. Chi si qualifica alla terza fase? Tra vincitrici e seconde classificate, come funziona

I Mondiali 2018 di volley maschile entrano nel vivo con la disputa della seconda fase, in programma dal 21-23 settembre. Sono rimaste 16 Nazionali a darsi battaglia in questa rassegna iridata che si sta disputando tra Italia e Bulgaria, le varie formazioni sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno e si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase.

Dunque si riparte da delle situazioni di classifica ben delineate, nel fine settimane le squadre inserite nello stesso gruppo si affronteranno tra loro una volta sola (una partita al giorno per team) e si definiranno così le classifiche finali dei vari gruppi che spalancheranno le porte della Final Six. Ma come funziona la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile? Qual è il regolamento dettagliato e chi si qualifica alla terza fase di Torino?

COME FUNZIONA LA SECONDA FASE DEI MONDIALI?

Le 16 squadre rimaste in corsa sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Tutte le Nazionali si sono portate dietro i risultati ottenuti nella prima fase. Le formazioni inserite all’interno dello stesso gruppo si affronteranno una sola volta nel corso del fine settimana (21-23 settembre).

Si definiranno così le classifiche generali dei quattro gruppi (la prima discriminante è il nuovo numero di vittorie poi, in caso di parità, verranno considerati nell’ordine numero di punti, quoziente set, quoziente punti, scontro diretto). Si giocherà a Milano, Bologna, Sòfia, Varna.

CHI SI QUALIFICA ALLA TERZA FASE DEI MONDIALI?

Le vincitrici dei quattro gironi, la migliore seconda dei due gironi che si giocheranno in Italia, la migliore seconda dei due gironi che si giocheranno in Bulgaria, accederanno alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile.

La terza fase prevede che le sei squadre rimaste in corsa vengano divise in due gironi tramite un sorteggio (le vincitrici dei gironi italiani non possono essere nella stessa Pool, idem per quelli dei gruppi bulgari). Si riparte da zero, quindi i risultati precedenti non verranno considerati. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali incrociate. Si giocherà al PalaAlpitour di Torino dal 26 al 28 settembre.













