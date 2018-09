Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (29 settembre). Gli orari delle semifinali e come vederle in tv

Oggi sabato 29 settembre si giocano le semifinali ai Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andranno in scena due partite da dentro o fuori, l’unico turno a eliminazione diretta prima delle Finali regalerà sicuramente grande spettacolo e in palio i due posti per l’atto conclusivo di domani. Ad aprire le danze la succulenta sfida tra il Brasile e la Serbia alle ore 17.00: i Campioni Olimpici vanno a caccia della loro quinta finale iridata consecutiva (tre vinte, persa l’ultima) e se la dovranno vedere contro gli slavi che sono arrivati tra le quattro grandi giocando un’ottima pallavolo. Alle ore 21.15, invece, toccherà alla Polonia contro gli USA: i Campioni del Mondo devono difendere il titolo ma partiranno sfavoriti contro la corazzata a stelle e strisce che vuole tornare a giocare per la medaglia d’oro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle partite di oggi sabato 29 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 29 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs Serbia

21.15 Polonia vs USA

SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB