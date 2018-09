Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (28 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi venerdì 28 settembre si giocano due partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, al Pala Alpitour di Torino si conclude la terza fase della rassegna iridata e conosceremo il quadro delle due semifinali. Ad aprire le danze lo scontro diretto tra Brasile e USA, già certe di essere tra le quattro del Pianeta dopo aver sconfitto la Russia e che ora si contenderanno il primo posto nel girone. In serata l’Italia va a caccia dell’impresa contro la Polonia, bisogna vincere a tutti i costi per inseguire le semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle partite di oggi venerdì 28 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs USA (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino)

MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB