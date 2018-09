Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (26 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi mercoledì 26 settembre si giocano due partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, al Pala Alpitour di Torino inizia la terza fase della rassegna iridata. Ad aprire le danze la pirotecnica sfida tra Brasile e Russia, i Campioni Olimpici e i Campioni d’Europa si affronteranno in un incontro già determinante per le sorti della Pool I completata dagli USA. Il testa a testa tra i verdeoro e l’Armata è previsto alle ore 17.00 mentre in prima serata (ore 21.15) scenderà in campo l’Italia che se la dovrà vedere con la Serbia in uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle partite di oggi mercoledì 26 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs Russia (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Entrambe le partite di oggi saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo