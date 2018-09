Calendario Champions League oggi, gli orari delle partite e come vederle in tv. Il programma completo

Una giornata intensa con una duplice sfida tra Italia e Spagna che promette di infiammare la serata. La seconda giornata della prima sessione di gare della fase a gironi della Champions League 2018-2019 andrà in scena stasera, mercoledì 19 settembre, con due blocchi di partite, il secondo dei quali, a partire dalle 21.00 vedrà impegnate la Roma e la Juventus.

I giallorossi sfideranno il Real Madrid al Santiago Bernabeu in un match decisamente affascinante contro i detentori della coppa. I ragazzi allenati da Di Francesco non sono partiti col piede giusto in campionato, ma il ricordo della semifinale di Champions della scorsa stagione potrebbe tornare utile per ripartire a razzo e proiettarsi verso una nuova straordinaria cavalcata, magari a partire da un risultato positivo a Madrid, prima di affrontare Viktoria Plzen e CSKA Mosca, avversari nell’altra sfida del gruppo G.

La Juventus, invece, sfiderà il Valencia al Mestalla con la consapevolezza che una vittoria spianerebbe già la strada verso il passaggio del turno. La doppietta col Sassuolo, intanto, ha sbloccato Cristiano Ronaldo, ma l’episodio increscioso dello sputo di Douglas Costa a Federico Di Francesco ha turbato un po’ l’ambiente, anche se a Valencia è già vietato fallire, in attesa di conoscere l’esito dell’altra sfida del gruppo H tra Young Boys e Manchester United.

Il preludio ai match serali andrà in scena alle 18.55 con le partite tra Ajax e AEK Atene (gruppo E) e tra Shakhtar Donetsk e Hoffenheim (gruppo F), a cui faranno seguito le altre due sfide tra Benfica e Bayern Monaco (gruppo E) e tra Manchester City e Lione (gruppo F).

Sarà possibile guardare tutte le partite in tv sui canali del palinsesto di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky e in diretta streaming su tablet, pc e smartphone attraverso l’applicazione SkyGo. Il match tra Real Madrid e Roma sarà visibile anche in chiaro in tv su Rai1 e in diretta streaming sul portale web RaiPlay.

PROGRAMMA E ORARIO

Champions League 2018-2019 – Mercoledì 19 settembre

Ore 18.55: Ajax-AEK Atene (Sky Sport Football e Sky Calcio 2)

Ore 18.55: Shakhtar Donetsk-Hoffenheim (Sky Calcio 4)

Ore 21.00: Benfica-Bayern Monaco (Sky Calcio 6)

Ore 21.00: Manchester City-Lione (Sky Sport Football e Sky Calcio 4)

Ore 21.00: Real Madrid-Roma (Rai1, Sky Sport 1 e Sky Calcio 2)

Ore 21.00: Viktoria Plzen-CSKA Mosca (Sky Calcio 7)

Ore 21.00: Valencia-Juventus (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 384 DTT)

Ore 21.00: Young Boys-Manchester United (Sky Sport 5)

Mercoledì 19 settembre

Estadio de Mestalla, ore 21.00: Valencia-Juventus

diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 384 (DTT)

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

Santiago Bernabeu, ore 21.00: Real Madrid-Roma

diretta tv su Rai1, Sky Sport 1 e Sky Sport 252

diretta streaming su RaiPlay e SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com