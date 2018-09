Calcio in tv, crescono gli ascolti di Dazn. L’audience e gli spettatori per Parma-Juventus

Partita con più di qualche intoppo, l’avventura di Dazn come seconda emittente della Serie A 2018-19 sembra iniziare a dare qualche frutto in termini di ascolti. L’incontro tra Parma e Juventus è infatti stato seguito da una media di 723.525 spettatori per una copertura complessiva di più di 1.083.000 persone, il miglior dato fatto registrare dalla piattaforma di Perform nell’arco di queste prime tre giornate di campionato.

Emerge soddisfazione da Dazn Italia: “Rispetto alla prima giornata registriamo una significativa crescita nel numero degli utenti e un costante trend di miglioramento in termini di reach (la copertura complessiva, N.d.R.). Questi dati premiano l’impegno profuso nelle prime settimane dall’ingresso nel mercato italiano“. Nel frattempo, ci sono novità in seno all’organizzazione della società, con Veronica Diquattro nominata vicepresidente esecutivo.

Curiosamente, le aree dove è stata più visto il terzo incontro italiano di Cristiano Ronaldo sono ben lontane da Torino: il maggior numero di contatti è stato registrato da Roma, Milano e Napoli. Il dispositivo più utilizzato è stato di tipo mobile, preferito nel 46% dei casi. Seguono la smart tv col 31% e il classico web via computer al 23%.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

federico.rossini@oasport.it

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock