Calcio femminile, Serie A 2018-2019: le rose e le giocatrici delle 12 squadre partecipanti. Juventus, Fiorentina, Milan e Roma le osservate speciali

N. Ruolo Giocatore 2 P Francesca Durante 3 D Alia Guagni 4 D Heleen Jaques 5 D Alice Tortelli 6 C Stephanie Breitner 7 C Greta Adami 8 C Alice Parisi 9 A Ilaria Mauro 10 A Tatiana Bonetti 11 C Valery Vigilucci 14 C Michela Catena 15 D Chiara Ripamonti 18 A Sofia Kongoulī

N. Ruolo Giocatore 19 A Patrizia Caccamo 20 A Isotta Nocchi 21 D Eleonora Binazzi 22 C Azzurra Corazzi 23 P Noemi Fedele 24 D Davina Philtjens 26 A Lana Clelland 29 C Marta Morreale 33 D Martina Fusini 34 D Laura Agard 39 C Liliana Kostova 87 P Stéphanie Öhrström