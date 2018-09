Calcio: Chievo verrà penalizzato di 3 punti, il presidente Campedelli inibito 36 mesi per le plusvalenze fittizie

Ora è ufficiale. Il Tribunale Federale ha penalizzato il ChievoVerona di tre punti in classifica (oltre a una pena in denaro di 200mila euro) nella stagione corrente, confermando l’inibizione di tre mesi al presidente Luca Campedelli. Una decisione giunta al termine di un processo sportivo lungo e pieno di colpi di scena

Ieri, la Procura Federale aveva richiesto una penalizzazione di 15 punti, confermando la tesi sostenuta nel corso del procedimento sportivo dello scorso luglio circa le plusvalenze fittizie dei clivensi. A quanto pare, però, il Tribunale ha accolto parte delle ragioni del club veneto evitando un -15 pesante. Il TFN ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Cesena (fonte: FIGC) per intervenuta revoca dell’affiliazione, sanzionando con 1 mese e 15 giorni di inibizione i consiglieri della società Guido Aldini e Samuele Mariotti.

La compagine veronese, in precedenza, si era appellata all’improcedibilità del processo per un difetto di forma. Secondo l’avvocato Marco De Luca, infatti, il deferimento non sarebbe stato firmato dal Procuratore federale ma da aggiunti non titolati contravvenendo a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter ChievoVerona