Calendario Serie A calcio femminile 2018-2019: le date ed il programma. Tutti gli appuntamenti della stagione

Parlare di inizio e fine della stagione 2018-2019 del calcio femminile italiano è quantomeno ardito visto quanto sta succedendo. Il ritorno dei campionati di Serie A e Serie B sotto l’egida della LND sta alimentando tante polemiche e le società iscritte hanno manifestato la propria contrarietà. Non è un caso che la Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, sia stata rinviata a data da destinarsi.

Tuttavia, stando a quando deciso, il campionato di Serie A prenderà il via il 15 settembre, con i match alle ore 15.00. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini, ha portato a questa decisione, visto che il confronto in programma il 4 settembre contro il Belgio non sarà decisivo per l’ottenimento del pass iridato. Come si legge poi, nel comunicato ufficiale del Dipartimento calcio femminile: “Nel caso in cui una o più società italiane fossero qualificate alle semifinali di U.E.F.A. Women’s Champions League, l’ultima giornata di campionato sarà posticipata a mercoledì 24 aprile 2019“.

Un campionato che si presenterà con alcune novità riguardanti le iscritte, ovvero Milan e Roma saranno al via della massima serie dopo aver acquistato il titolo sportivo di Brescia e Res Roma. La dimostrazione che il processo di affiliazione prosegue nonostante tutte le difficoltà. La favorita per il titolo, comunque, resterà la Juventus, vittoriosa l’anno scorso allo spareggio contro le Leonesse (Brescia).

Di seguito l’elenco delle società partecipanti:

1. ASD Verona Women matricola 938555

2. ASD Mozzanica matricola 500107

3. AC Milan SpA matricola 30770

4. SSD ARL Chievo Verona Valpo matricola 930380

5. FC Juventus SpA matricola 24520 (Campione d’Italia)

6. SSD ARL Fiorentina Women’s FC matricola 943316

7. CF Florentia SSD ARL matricola 943166

8. ASD Orobica Calcio Bergamo matricola 913976

9. ASD Pink Sport Time matricola 914676

10. AS Roma S.p.A. matricola 43110

11. ASD Sassuolo Calcio Femminile matricola 630117

12. ASD UP Comunale Tavagnacco matricola 77830

Calendario Serie A calcio femminile 2018-2019: le date ed il programma. Tutti gli appuntamenti della stagione

SERIE A FEMMINILE

Inizio: sabato 15 settembre 2018

Pausa invernale: 23 dicembre 2018 – 4 gennaio 2019

Ripresa invernale: 6 gennaio 2019

Ultima giornata: sabato 13 aprile 2019

COPPA ITALIA

Inizio per le società di B: domenica 9 settembre 2018

Inizio per le società di A: sabato 8 dicembre 2018













