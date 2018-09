Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: Belgio-Italia. Programma, orari e tv

Vincere per completare il percorso netto e lanciare un segnale al mondo intero. L’Italia sfiderà il Belgio domani, martedì 4 settembre, allo stadio Den Dreef di Lovanio nell’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 di calcio femminile con la consapevolezza di avere già in tasca il pass per il torneo iridato.

Ma le azzurre sono altresì coscienti di dover costruire una mentalità vincente, da consolidare prevalendo sul campo della seconda in classifica, il Belgio, a sua volta certo di partecipare agli spareggi e sconfitto all’andata per 2-1 dall’Italia, che concretizzò una splendida rimonta con le reti di Martina Rosucci e Cristiana Girelli.

La componente più folta della pattuglia azzurra fa riferimento alla Juventus, che in campo femminile è entrata subito a spron battuto, ergendosi ai vertici nazionali con grande autorità. Sono ben otto le bianconere convocate dal ct Milena Bertolini, che ha lasciato intendere di non voler mollare la presa a dispetto della qualificazione già in cassaforte e di puntare con decisione a completare il filotto di vittorie per dare linfa alle speranze azzurre in vista dei Mondiali 2019.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 17.00. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming attraverso il portale web raiplay.it.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 4 settembre – Qualificazioni Mondiali 2019

Stadio Den Dreef, ore 17.00: Belgio-Italia (diretta tv su Rai Sport)













