Equitazione, Longines Roma 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Roma capitale del salto ostacoli nel prossimo weekend. La tappa capitolina del Longines Global Champions Tour 2018 andrà in scena tra venerdì 7 e martedì 11 settembre, un appuntamento imperdibile per gli appassionati italiani di equitazione, che potranno ammirare dal vivo le gesta dei propri beniamini, che si confronteranno al cospetto dei migliori interpreti internazionali della disciplina nell’ultima competizione di prestigio prima dei World Equestrian Games 2018.

L’Italia si presenta a Roma con ben otto cavalieri, tra cui spicca la presenza di Alberto Zorzi, in piena corsa per la vittoria finale del LGCT 2018, che vede l’azzurro in terza posizione alle spalle soltanto del britannico Ben Maher e dell’olandese Harrie Smolders, entrambi presenti nella capitale. Zorzi gareggerà con Contanga 3 e Danique, ma anche Lorenzo De Luca potrà ambire alla vittoria in sella ad Halifax van het Kluizebos e Cynar VA, dopo aver già conquistato Roma in occasione del Piazza di Siena 2018.

La pattuglia italiana annovera anche Emanuele Gaudiano con Caspar 232 e Carlotta 232, Emilio Bicocchi con Call Me e Faliane W, Bruno Chimirri con Tower Mouche, Gianni Govoni con Antonio e Quirama Il Palazzetto, Giulia Martinengo Marquet con Princy e Verdine SZ, Luca Marziani con Don’t Worry B e Tokyo du Soleil. Una vera e propria armata, dunque, che si appresta a sfidare i migliori interpreti del salto ostacoli in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

L’appuntamento principale andrà in scena sabato 8 settembre alle ore 16.00, quando gli atleti saranno impegnati nel Longines Grand Prix, che assegna punti preziosi per la classifica generale. Sarà possibile guardare le gare in diretta streaming sul sito web del Longines Global Champions Tour. Di seguito, il calendario completo e gli orari:

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 7 settembre

Ore 12.30: CSI5* (1.45 m) in due manche

Ore 15.45: CSI5* (1.50/1.55 m) – Primo round GCL

Sabato 8 settembre

Ore 12.30: CSI5* (1.55/1.60 m) – Secondo round GCL

Ore 16.00: Longines Global Champions Tour Grand Prix (1.60 m)

Martedì 11 settembre

Ore 12.15: CSI5* (1.45 m) a tempo

Ore 14.45: CS52* (1.50 m) a tempo con jump-off













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Grassia / FISE