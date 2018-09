Fantacalcio 2018-2019: le quotazioni aggiornate per l’asta. I consigli e le scommesse per la rosa ideale

Si è conclusa la terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio e i magic allenatori sono in attesa delle nuove quotazioni dei giocatori previste al Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al massimo campionato italiano. Come ogni lunedì, invece, i prezzi dei calciatori variano in base alle prestazioni del weekend: salgono se hanno regalato performance importanti condite da gol e assist, calano se hanno preso pessimi voti oppure hanno subito valanghe di reti.

Gli appassionati del Fantacalcio sono sempre molto attenti sui valori dei propri uomini anche perché in base alle varie quotazioni possono eventualmente operare sul mercato se ce ne fosse la necessità, cedendo chi ha convinto di meno e invece acquistando dei nuovi potenziali colpi. Ci sono stati diversi cambiamenti in questa tornata visto quanto è successo in campo con Cristiano Ronaldo ancora a secco, la seconda panchina di Dybala, Mandzukic e Matuidi sugli scudi, Nainggolan in gol ma ancora con problemi fisici, la sconfitta della Roma. OA Sport vi fornisce tutte le quotazioni dei giocatori della Serie A dopo la terza giornata per allestire la migliore formazione del Fantacalcio 2018-2019.

CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI E I COSTI DI TUTTI I GIOCATORI













Foto: bestino / Shutterstock.com